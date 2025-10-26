Il super missile di Putin colpisce ovunque il Burevestnik e la strategia della Russia

(Adnkronos) – "I test decisivi sono stati completati". Vladimir Putin presenta il Burevestnik, il missile che arriva ovunque. Il presidente russo, in un summit con i vertici militari, svela la nuova arma a disposizione di Mosca. Il missile da crociera a propulsione nucleare è stato collaudato con successo e ha colpito a 14.000 chilometri di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

