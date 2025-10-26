Spirito di servizio, rigorosamente in forma volontaria, e amore nei confronti della città, dei suoi monumenti e del territorio più in generale. Sono alcuni degli aspetti basilari che animano l’opera quotidiana, a Poggibonsi, di Alessandro Bagni, custode e guardiano del Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale. In questi giorni il ‘Sile’, soprannome con il quale Bagni è conosciuto da tutti a Poggibonsi, ha ricevuto dalla sindaca Susanna Cenni a nome della città una pergamena come ringraziamento ufficiale per la sua attività giornaliera a beneficio dei fruitori dell’area di Poggio Imperiale. Compiti svolti da Bagni per conto della Pro Loco di Poggibonsi (ente presieduto da Giancarlo Becattelli) che consistono anche nell’accoglienza ai visitatori e alle scolaresche, con la consegna anche di materiali illustrativi dedicati alla storia di Poggibonsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il suo cuore per il Cassero. Consegnata pergamena al custode-guardiano Bagni