Caro Direttore, il Conte del camouflage. In politica c'è chi crea e chi distrugge. Giuseppe Conte fotocopia. E lo fa con l'eleganza calligrafica del professore–dal curriculum un po' taroccato – che copia il tema degli altri, come sta tentando con l'ultimo progetto di centro, ambizioso e inclusivo, promosso da Alessandro Onorato con il sostegno di centinaia di sindaci, tra i quali Gualtieri, Sala, Salis, Manfredi e amministratori locali. L'Arsenio Lupin delle idee altrui: trafuga con scaltrezza, rielabora con astuzia e restituisce con la convinzione di aver inventato tutto lui. Un'arte sottile che Conte ha elevato a sistema: non tocca denaro, ma schemi, slogan e atteggiamenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il sogno di Conte "Lupin" della politica: fregarsi la Schlein. Retroscena stellare