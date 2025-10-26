Il sogno di Conte Lupin della politica | fregarsi la Schlein Retroscena stellare
Caro Direttore, il Conte del camouflage. In politica c'è chi crea e chi distrugge. Giuseppe Conte fotocopia. E lo fa con l'eleganza calligrafica del professore–dal curriculum un po' taroccato – che copia il tema degli altri, come sta tentando con l'ultimo progetto di centro, ambizioso e inclusivo, promosso da Alessandro Onorato con il sostegno di centinaia di sindaci, tra i quali Gualtieri, Sala, Salis, Manfredi e amministratori locali. L'Arsenio Lupin delle idee altrui: trafuga con scaltrezza, rielabora con astuzia e restituisce con la convinzione di aver inventato tutto lui. Un'arte sottile che Conte ha elevato a sistema: non tocca denaro, ma schemi, slogan e atteggiamenti.
