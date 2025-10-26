Il ‘sociale‘ dal basso Sportelli di sostegno di Palp e Cobas
"Bentornati dagli sgomberati". È con uno striscione davanti alla sede del Consiglio comunale che Potere al Popolo e la Confederazione Cobas della provincia di Lucca hanno presentato la nuova articolazione degli sportelli di sostegno sociali, da quest’anno estesi anche ai diritti sul lavoro e dell’ abitare. Una sede non casuale quella di Palazzo Santini, perché proprio l’amministrazione è accusata dai volontari di non farsi carico della marginalità, quanto piuttosto di alimentarla non fornendo alternative prima e dopo gli sfratti. In ultimo quello avvenuto ad agosto in via Matteo Trenta, che ha visto 13 ragazzi "finire per strada" senza prospettive. 🔗 Leggi su Lanazione.it
