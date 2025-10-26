Il soccorso in montagna diventa a pagamento se sei in pericolo per colpa tua | la novità in Manovra
Chi chiama i soccorsi in montagna, portando la Guardia di finanza a intervenire, dovrà pagare di tasca propria se si trovava in pericolo per colpa sua, o se la chiamata era immotivata. La stessa regola vale anche per i soccorsi in mare. La novità arriva nel testo della legge di bilancio 2026. Le eccezioni saranno poche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
