Il sito del Comune di Chieti è offline e non si può consultare da giorni | Scaduto il certificato di sicurezza FOTO
Il sito istituzionale del Comune di Chieti risulta inaccessibile da qualche giorno. Cliccando sull'indirizzo www.comune.chieti.it, infatti, appare un messaggio di allerta, secondo cui la connessione risulterebbe non sicura. Proprio per questo, l'utente viene messo in guardia a non condividere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
