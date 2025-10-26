il sipario diventa una partitura musicale infinita

Sarà il ‘ Sipario d’autore ’ realizzato dal pittore catanese Pino Pinelli ad accompagnare la stagione del Teatro Duse. Si intitola ‘Sipario R, 2015 - 101 Elementi’ ed è il settimo sipario d’artista che, nell’ambito della collaborazione con il Teatro Cartiere Carrara di Firenze, approda sul palcoscenico di via Cartoleria. La creazione infatti appartiene alla raccolta del teatro fiorentino, promossa insieme alla Galleria Santo Ficara e all’associazione Amici della Contemporaneità. Il sipario è realizzato in velluto bianco con 101 elementi a forma di gancio, o di gamma, in raso rosso, nella nota cromatica il più vicino possibile al cosiddetto ‘rosso Pinelli’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

