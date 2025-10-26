il saper fare va salvato

La domanda è: possiamo permettere che il saper fare d’eccellenza non abbia più futuro? Sono sempre i più fragili a cadere per primi nelle grandi crisi. La vittima sacrificale delle pesanti difficoltà del sistema moda che sta picchiando duro qui, nello storico distretto toscano, è purtroppo la Manifattura del Casentino, quella del Panno col ricciolo color becco d’oca che ha affascinato star del cinema, vip a ogni latitudine e fatto storia in mezzo mondo. Il miracolo salvataggio, dopo la pesante crisi esplosa nel 2022, fino a un anno fa sembrava a un passo: l’azienda fatturava un milione di euro e tra le richieste non passava inosservata quella di un cappotto per il re Carlo d’Inghilterra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

