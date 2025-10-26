il romanzo delle rinnovabili affari e lotte sociali in sardegna

Alcuni la chiamano “ decarbonizzazione “, altri – gli avversari, in genere ecologisti poco addomesticati – preferiscono parlare di “ speculazione energetica “: di sicuro è un grande affare e potrebbe presto trasformare profondamente il paesaggio, e non solo quello, della Sardegna. Nell’isola è in atto un conflitto politico – anche ideologico, nel senso di un conflitto sui modelli di società – che potrebbe rivelarsi esplosivo. Da un lato ci sono grandi progetti industriali per l’installazione di impianti di energia eolica e solare, dall’altro comitati civici e gruppi ecologisti che denunciano la speculazione e il saccheggio delle ricchezze ambientali e paesaggistiche della Sardegna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

