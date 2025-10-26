Il ritorno di Pennywise su Sky e NOW debutta IT | Welcome to Derry prequel della storia di Stephen King

In arrivo domani, lunedì 27 ottobre, i primi episodi della nuova serie di Andy e Barbara Muschietti, su ciò che avvenne prima del Club dei Perdenti. Da lunedì 27 ottobre, Pennywise torna a spaventare gli spettatori e gli appassionati di IT nella nuova serie televisiva in esclusiva su Sky e NOW Tv. IT: Welcome to Derry è la nuova serie HBO Original e Sky Exclusive prodotta da Warner Bros. Television che espande ulteriormente l'universo dei due film diretti da Andy Muschietti. Il ritorno di Pennywise e il debutto al Lucca Comics & Games Per festeggiare l'arrivo della serie prequel, Sky e NOW porteranno al Lucca Comics & Games un evento speciale di tre giorni, dal 30 ottobre al 1° novembre, trasformando la città toscana in Derry. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

