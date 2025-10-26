Il riscatto del ragù | crolla la bolla dei cibi fatti in laboratorio
Il riscatto del ragù contro la bolla dei cibi alternativi ingrossata dall’idea che il cambiamento climatico si combatta mandando in pensione gli allevamenti. Se la passano malissimo quasi tutti i colossi dei cibi vegetali ultra processati, con investitori di fama come Leonardo DiCaprio e Bill Gates (vedi Beyond Meat ), che ci stanno rimettendo centinaia di milioni di dollari, è crollata la domanda di insetti commestibili, e si sono drasticamente ridotti i finanziamenti alle start-up che stanno avviando la produzione industriale di carne, pesce e latte sintetico. La concentrazione del potere alimentare. 🔗 Leggi su Panorama.it
