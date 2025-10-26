Un pasticcio grave, anche perché finito dentro un match con il vago sapore dello scudetto e che ha condizionato l’andamento della partita. Ai vertici arbitrali non è per nulla piaciuta la gestione dell’arbitro Maurizio Mariani e del suo assistente Daniele Bindoni nell’episodio del rigore concesso al Napoli e che ha sbloccato la partita del Maradona. Un rigore che non c’era, contraddice anni di guerra ai cosiddetti “rigorini” da parte del designatore Rocchi e, soprattutto, è stato fischiato con una modalità inconsueta e considerata totalmente sbagliata. Non ci saranno zone d’ombra nella valutazione di quanto accaduto al Maradona. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il rigore di Napoli-Inter bocciato dall’Aia: il giudizio di Rocchi