Il regista di Kiev | Siamo tutti traumatizzati Vogliamo avere un futuro

Roma, 26 ottobre 2025 – “Siamo un Paese traumatizzato, che vive alla giornata, nel quale le famiglie sono separate e distanti. Dopo la guerra ci sarà un’altra sfida da vincere, quella del futuro del nostro popolo”. Valentyn Vasyanovych è un registra ucraino che ha la capacità di immaginare il futuro con precisione chirurgica. Lo fece nel 2019 quando vinse la sezione Orizzonti della Mostra del cinema di Venezia con ’Atlantis’ un film durissimo che raccontava la devastazione portata da una futura guerra fra Russia e Ucraina: il trauma, il recupero dei corpi delle vittime, la devastazione ambientale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

