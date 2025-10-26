Il recupero di Palazzo Ghibellino pronto a partire entro l’anno

Il recupero di Palazzo Ghibellino è più vicino. L’intervento di rigenerazione urbana fa parte di ‘ Arno Vita Nova ’ che coinvolge i Comuni di Empoli e di Capraia e Limite. A Empoli, Arno Vita Nova include la riqualificazione di Porta Pisana e delle vie limitrofe, la ristrutturazione degli ex Macelli e il recupero, appunto, di Palazzo Ghibellino, mentre a Capraia e Limite prevede la costruzione di una nuova passerella ciclopedonale sull’Arno. Nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche – che prevede investimenti totali per 56 milioni di euro, suddivisi in 19,4 milioni per il 2025, 18 milioni per il 2026 e 18,5 milioni per il 2027 in ambito architettonico, infrastrutturale e di valorizzazione storico culturale oltre che ambientale e di efficientamento -, il 2025 vedrà con ‘Arno Vita Nova’ l’avvio della ristrutturazione di Palazzo Ghibellino per una spesa prevista di 2,5 milioni di euro, la riqualificazione degli ex Macelli del Lungarno Alighieri (3,2 milioni di euro) e il restauro di Porta Pisana (800mila euro). 🔗 Leggi su Lanazione.it

