Il Real batte il Barcellona nel Clasico E Alcaraz… azzecca il pronostico

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz 'profeta'. per il Real Madrid. Il tennista spagnolo, super tifoso dei Blancos, si trova a Parigi, dove giocherà il Masters 1000, ma non si è perso il Clasico contro il Barcellona andato in scena oggi, domenica 26 ottobre. Alla vigilia della super sfida di Liga, ai microfoni di Eurosport Alcaraz si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

La squadra di Carucci batte 3-0 il Le Torri Castelplanio allo "Spivach". In testa, vincono F.C. OSIMO 2011, U.S. Olimpia Marzocca (rimontando l'Argignano) e S.S.D. Borghetto 1972. APD Passatempese 1968 quarta battendo la Real Cameranese, pari spettacol - facebook.com Vai su Facebook

Champions League, 3ª giornata Il Real Madrid batte la Juventus 1-0 https://iltorinese.it/2025/10/23/champions-league-3a-giornata-il-real-madrid-batte-la-juventus-1-0/… - X Vai su X

Real Madrid – Barcellona 2-1 cronaca e highlights: i Blancos si prendono Clasico e fuga! – VIDEO - 1 cronaca e highlights: Mbappé e Bellingham firmano il successo madridista che vale il +5. Segnala generationsport.it

Il Real Madrid batte 2-1 il Barcellona, rissa nel finale: interviene la polizia - Finale rovente con l'espulsione di Pedri che scatena un parapiglia tra le panchine, Vinicius al centro della tensione. Si legge su corriere.it

Real Madrid-Barcellona 2-1, gol di Mbappé e Bellingham: il Clásico è dei Blancos - Il big match della Liga premia i Blancos di Xabi Alonso, che festeggiano al Bernabeu e allungano a +5 sui blaugrana in vetta. sport.sky.it scrive