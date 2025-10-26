Stephen King ha dichiarato in un’intervista a James Corden del 2019 una cosa che non ci si aspetterebbe affatto dall’autore di It, La Zona Morta, Le notti di Salem e altri gioielli dell’horror letterario. Lo scrittore del Maine non sopporta la festa di Halloween, perché fino a qualche tempo fa casa sua la tappa prediletta dei trick-or-treater, bambini e adulti mascherati da fantasmi e mostri girano di casa in casa per chiedere caramelle e dolciumi. Durante l’apparizione televisiva, Corden gli aveva detto “Manca poco ad Halloween. E ho pensato che ci dev’essere molta pressione su di te, in questo periodo, perché quando i ragazzini bussano al tuo campanello e tu apri la porta. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il re dell’horror che odia Halloween: Stephen King spiega perché