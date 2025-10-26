Il Rally Colline Metallifere e Pomarance parla siciliano

Quarta affermazione di Marco Runfola sulle strade della Val di Cecina, ambientazione di un confronto che ha interessato il territorio nell’intero fine settimana. Alle spalle del vincitore, affiancato da Daniele Michi, le Skoda Fabia RS di Arzà-Berni e Senigagliesi-Lupi.  Con il miglior tempo fatto registrare su sei prove speciali, a conferma della leadership acquisita dall’avvio del secondo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

