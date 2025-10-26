Il racket mafioso delle officine a Canicattì i giudici autorizzano un imputato a lavorare

Dopo la richiesta di condanna, il permesso di uscire da casa per lavorare. I giudici del tribunale di Agrigento hanno autorizzato Antonio La Marca, 35 anni, agli arresti domiciliari per estorsione aggravata dal metodo mafioso, a uscire tre volte a settimana per andare nell’officina del padre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

