La Spal targata Ars et Labor centra la quinta vittoria consecutiva e mantiene la testa della classifica. Il successo di misura sull’ottimo Russi è il più sofferto della serie, e proprio per questo tanto più rende merito alla squadra, che ha saputo pazientare e soffrire, e in concreto consentire a Giacomel una sola parata, nemmeno difficile, un minuto prima del gol. Detto dei meriti, val la pena cercar di capire, al di là della bella prestazione del Russi, perchè la Spal abbia così faticato a imporsi. La gara è stata esemplare, sotto questo aspetto. Soprattutto nella prima mezz’ora, la Spal non è riuscita a far gioco, e nemmeno ad entrare nell’area ospite, concludendo solo una volta da fuori con Cozzari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il punto. Tanti errori nell’impostazione. Difesa e identità le cose migliori