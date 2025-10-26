Il progetto ferroviario di Ance Avellino nell’agenda di Cirielli

Tempo di lettura: 2 minuti Ritrovare la centralità di Avellino nella Campania che verrà. Ance Avellino ha portato all’attenzione del candidato Presidente del centrodestra Edmondo Cirielli il progetto ferroviario che si pone come obiettivo il collegamento del capoluogo alla mobilità su ferro regionale. Si tratta della prima tappa del percorso che vedrà l’Associazione a confronto con i candidati alla Presidenza della Regione Campania. In un incontro tenutosi presso la sede avellinese alla presenza dell’On. Naike Gruppioni, la presidente provinciale di Fratelli d’Italia Ines Fruncillo, il sottosegretario alle Infrastrutture Antonio Iannone e le principali personalità del mondo imprenditoriale edile irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il progetto ferroviario di Ance Avellino nell’agenda di Cirielli

