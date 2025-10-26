Il principe Sverre Magnus di Norvegia si è trasferito a Milano Con lui la fidanzata Amalie che studia alla Bocconi

Il principe di Norvegia Sverre Magnus e la fidanzata Amalie Giæver Macleod si sono trasferiti da un po' di mesi a Milano, dove la giovane studia all’università Bocconi. Il trasferimento rappresenta per il principe 19enne, terzo nella linea di successione al trono, un’opportunità per sviluppare le sue passioni artistiche, in particolare cinema e fotografia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il principe Sverre Magnus di Norvegia si è trasferito a Milano. Con lui la fidanzata, Amalie, che studia alla Bocconi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il principe Sverre Magnus di Norvegia si è trasferito a Milano. Con lui la fidanzata, Amalie, che studia alla Bocconi - Il principe di Norvegia Sverre Magnus e la fidanzata Amalie Giæver Macleod si sono trasferiti da un po' di mesi a Milano, dove la giovane studia all’università Bocconi. Riporta vanityfair.it

Mette-Marit di Norvegia, il figlio Sverre Magnus ora vive in Italia - Marit di Norvegia e il Principe Haakon, ha lasciato Oslo per andare a vivere in Italia, a Milano ... Secondo dilei.it

Un principe europeo si è trasferito a Milano, chi è Sverre Magnus (l'altro) principe di Norvegia - Capitale della moda e del design, ma anche della finanza, dell'editoria e del buon cibo, a distanza di 15 anni dall'Expo, Milano continua a fare furore e ad essere meta privilegiata per il jet set. Lo riporta elle.com