Il premio Paganini parla cinese | vince il 17enne Aozhe Zhang

Il premio Paganini parla cinese: a vincere il prestigioso titolo è stato Aozhe Zhang, classe 2008, che ha eseguito il Concerto n. 1 in re maggiore, op. 6 di Paganini e il Concerto in re maggiore, op. 35" di Ciaikovskij.Zhang studia al Conservatorio di Shanghai. Ha iniziato a 4 anni e a 14 ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

