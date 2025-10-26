Il premio Paganini parla cinese | vince il 17enne Aozhe Zhang
Il premio Paganini parla cinese: a vincere il prestigioso titolo è stato Aozhe Zhang, classe 2008, che ha eseguito il Concerto n. 1 in re maggiore, op. 6 di Paganini e il Concerto in re maggiore, op. 35" di Ciaikovskij.Zhang studia al Conservatorio di Shanghai. Ha iniziato a 4 anni e a 14 ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
