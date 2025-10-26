C’è grande preoccupazione tra gli imprenditori del Lido di Volano dopo l’annuncio dei lavori per il rifacimento del ponte sul Po: l’opera è necessaria, su questo non si discute, ma i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori rischiano di avere pesanti ripercussioni sull’attività di negozi, stabilimenti balneari, strutture ricettive. E non solo per quanto riguarda l’afflusso turistico, ma anche per la disponibilità di manodopera. Il ponte esistente è stato chiuso, se non per una passerella pedonale. Il nuovo ponte, ha garantito la Provincia, verrà consegnato tra la fine di maggio e la prima parte di giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il ponte chiuso penalizza tutti gli imprenditori"