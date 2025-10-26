Il pokerissimo Moie a valanga ’manita’ al San Costanzo
M. 0 MOIE VALLESINA 5 MAROTTESE: Palazzi, Polverari, Vitali (14’ st Cozzolino), Catalano, Ferri (41’ st Mendy), Passarini (1’ st Pierelli), Pierini, Rivelli, Benvenuti, Saurro (30’ pt Zepponi), Petrini (14’ st Carta). All. Carta. MOIE VALLESINA: Panfoli, Giampaoletti (20’ st Gregorini), Cameruccio, Carboni, Mercurio, Marini, Sassaroli (16’ st Lorenzetti), Mimotti (16’ st Druzhbliak), Nardone (27’ st Serpicelli), Paolucci (27’ st Pieralisi), Costantini. All. Rossi. Arbitro: Serenellini di Ancona Reti: 21’ pt Mercurio, 23’ pt Sassaroli, 36’ pt Costantini, 2’ st Mimotti, 31’ st Pieralisi. Pokerissimo di reti per il Moie Vallesina, a valanga sul campo del San Costanzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net