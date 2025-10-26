Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha annunciato il ritiro di tutte le proprie unità armate dal territorio turco, con il trasferimento delle forze nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. La decisione, resa pubblica domenica attraverso l’agenzia di stampa Firat, segna una nuova fase nel processo di pace avviato con Ankara e un successo diplomatico per Recep Tayyp Erdogan, che durante i lunghi anni di presidenza ha speso impegno e capitale politico nella lotta al gruppo armato separatista. Il gruppo ha spiegato che il ritiro rappresenta “l’attuazione della seconda fase del percorso verso la pace”, in linea con l’appello del leader storico Abdullah Öcalan, che lo scorso maggio aveva invitato i militanti alla smobilitazione e alla transizione verso un impegno politico non violento. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il Pkk lascia la Turchia, svolta storica per il gruppo (e vittoria per Erdogan?)