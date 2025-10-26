Il più antico Statuto medioevale dell' Umbria in mostra a Todi
Lo Statuto Medioevale del Comune di Todi del 1275 è il più antico dell'Umbria, e quest'anno ricorrono i 750 anni dalla sua approvazione. Per festeggiare il primato e il traguardo della sua conservazione nell'Archivio Storico Comunale, giovedì 30 ottobre verrà inaugurata una mostra realizzata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
