Il pianismo poliedrico e passionale di Anna Geniushene inaugura la stagione concertistica della Bellini
Nel presentare il concerto inaugurale della stagione 202526 dell’associazione Vincenzo Bellini, il presidente Giuseppe Ramires ha salutato il pubblico, assieme al sindaco Federico Basile, ringraziando abbonati e primo cittadino per il sostegno all’associazione. Ha ricordato poi il proprio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
