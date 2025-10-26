Il pianismo poliedrico e passionale di Anna Geniushene inaugura la stagione concertistica della Bellini

Messinatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel presentare il concerto inaugurale della stagione 202526 dell’associazione Vincenzo Bellini, il presidente Giuseppe Ramires ha salutato il pubblico, assieme al sindaco Federico Basile, ringraziando abbonati e primo cittadino per il sostegno all’associazione. Ha ricordato poi il proprio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Pianismo Poliedrico Passionale Anna