Il pianeta selvaggio arriverà per la prima volta sul grande schermo in Italia nella nuova versione restaurata in 4K, distribuita in sala da CG Entertainment in collaborazione con Cat People. La perla del cinema di animazione e di fantascienza diretta da René Laloux e disegnata da Roland Topor sarà preceduta dalla proiezione del loro corto Les Escargots. IL FILM. Premiato a Cannes nel 1973, Il pianeta selvaggio incanta ancora oggi con il suo messaggio attuale sulla deumanizzazione e l’oppressione. Il film è tratto dal romanzo di fantascienza “Homo Domesticus” di Stefan Wul ed è diventato iconico grazie alle musiche psichedeliche di Alain Goraguer. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il pianeta selvaggio si mostra in una clip esclusiva della versione restaurata