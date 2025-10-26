Il pasticciaccio brutto del rigore al Napoli | è stato un triplice errore Arbitro assistente e Var fermi per le prossime settimane

L'errore più grave è quello dell'assistente Bindoni che sbaglia a richiamare l'arbitro Mariani: il fallo non era sufficiente quanto a intensità. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il pasticciaccio brutto del rigore al Napoli: è stato un triplice errore. Arbitro, assistente e Var fermi per le prossime settimane

