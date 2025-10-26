Il Parroco scrive ai candidati | Confronto non conflitto ultimi al centro
Tempo di lettura: 3 minuti La lettera del Parroco di Monteforte, Don Fabio Mauriell o, ai c andidati in campo per le prossime amministrazioni comunali: Carissimei, “voglio raggiungervi attraverso i mezzi di comunicazione per dirvi GRAZIE! Grazie perché avete deciso di mettervi in gioco e grazie perché donate il vostro tempo, la vostra professionalità e il vostro estro alla Comunità di Monteforte. Vi chiedo di dedicarmi due minuti del vostro prezioso tempo. Spero di non essere frainteso nelle intenzioni che convergono tutte verso il bene della comunità e anche di ognuno di voi. Vi scrivo pubblicamente per spingervi ad una riflessione comune e per donarvi una benedizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
