Il Paradiso delle Signore | patto Roberto-Mario Caterina resta all’oscuro

26 ott 2025

Il Paradiso delle Signore torna lunedì 3 novembre alle 16 su Rai 1 con trame che pizzicano corde profonde: il patto silenzioso tra Roberto e Mario, l’ira di Adelaide, i pensieri di Irene. Storie che si urtano e si specchiano, pronte a rimettere in moto desideri, paure e scelte dentro e fuori il grande magazzino. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

