Il Paradiso delle Signore 10 | Marcello si dimette Agata parte per Firenze
Settimana di scintille a Il Paradiso delle Signore 10: dal 3 al 7 novembre la vendetta di Adelaide scuote Milano, mentre l’alluvione di Firenze risveglia una corsa alla solidarietà. Marcello e Rosa finiscono nel mirino, Ciro è sopraffatto dall’emozione per la scelta di Agata. Un racconto teso, eppure attraversato da gesti che scaldano. Adelaide senza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il PARADISO DELLE SIGNORE IN MOSTRA al Festival dello Spettacolo! 24>26 Ottobre 2025 | Superstudio Più, via Tortona 27, Milano Per info sugli orari invia una mail a: [email protected] Evento organizzato Tv Sorrisi e Canzoni #IF Vai su Facebook
IL PARADISO DELLE SIGNORE DAILY: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 20 AL 24 OTTOBRE 2025 - X Vai su X
Il Paradiso delle signore, trama 31/10: Adelaide interroga Marcello su Rosa - Adelaide scopre della relazione tra Marcello e Rosa ascoltando una conversazione tra Odile e Umberto: si presenta dall'ex in cerca di spiegazioni ... Secondo it.blastingnews.com
Il Paradiso delle Signore 10, Marcello e Rosa se ne andranno da Milano? - Il Paradiso delle Signore 10, Marcello e Rosa se ne andranno da Milano? Secondo tvserial.it
Il Paradiso delle Signore, Marcello si dichiara a Rosa e sparisce nel nulla: la mossa (disperata) di Adelaide - Anticipazioni e colpi di scena delle puntate in onda da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre. Lo riporta libero.it