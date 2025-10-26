Il papà del conducente della Bmw che ha ucciso Beatrice Bellucci | Nessuna corsa clandestina

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il papà del ventenne conducente della Bmw Serie 1 che ha travolto Beatrice Bellucci ha detto di essere convinto che suo figlio al momento dell'incidente sulla Colombo non partecipava ad alcuna corsa clandestina: "Guidava piano, è responsabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Bmw prende fuoco all'incrocio davanti al concessionario: conducente miracolato, auto distrutta - Momenti di paura nel tardo pomeriggio di lunedì 25 agosto, quando un’autovettura è stata improvvisamente ... Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Pap224 Conducente Bmw Ha