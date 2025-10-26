Il papà del conducente della Bmw che ha ucciso Beatrice Bellucci | Nessuna corsa clandestina
Il papà del ventenne conducente della Bmw Serie 1 che ha travolto Beatrice Bellucci ha detto di essere convinto che suo figlio al momento dell'incidente sulla Colombo non partecipava ad alcuna corsa clandestina: "Guidava piano, è responsabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Il giovane ha 20 anni: ha messo di avere lanciato il sasso che ha ucciso il conducente Raffaele Marianella - facebook.com Vai su Facebook
Le immagini del pullman dei tifosi del #Pistoia, colpito dai sassi e dai mattoni lanciati dagli ultrà del Rieti. Uno di quei colpi ha ucciso il conducente, un uomo di 65 anni. Non chiamiamola “sassaiola”: è un omicidio. E chi ha compiuto questo gesto disumano de - X Vai su X
Bmw prende fuoco all'incrocio davanti al concessionario: conducente miracolato, auto distrutta - Momenti di paura nel tardo pomeriggio di lunedì 25 agosto, quando un’autovettura è stata improvvisamente ... Lo riporta ilgazzettino.it