Il paese sul lago di Como dove le auto sono parcheggiate in mezzo alla strada e la nostalgia del carroattrezzi di Rapinese

Ci scrive una lettrice che, pur essendo residente a Como, confessa di dover scappare nei paesi limitrofi per riuscire a fare una passeggiata “in Santa Pace” senza rischiare di finire nei fatti di cronaca come vittima di qualche scippo o aggressione. Peccato che, anche lì, la tranquillità resti un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

News recenti che potrebbero piacerti

Con #BorghidItalia alla scoperta del Comune di Labro (Rieti), il paese di pietra, tra il lago di Piediluco e il monte Terminillo. Oggi #25ottobre ore 12.15 su #Tv2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 Regione Lazio Anci ANCI Lazio #borghi #borghiitalia - facebook.com Vai su Facebook

Il paese sul lago di Como dove le auto sono parcheggiate in mezzo alla strada e la nostalgia del carroattrezzi di Rapinese - Ci scrive una lettrice che, pur essendo residente a Como, confessa di dover scappare nei paesi limitrofi per riuscire a fare una passeggiata “in Santa Pace” senza rischiare di finire nei fatti di ... Da quicomo.it

Perché visitare Bellano, piccolo gioiello del Lago di Como - Sulla sponda orientale del Lago di Como, c’è uno dei borghi più belli conosciuto come “paese degli artisti”, Bellano. Scrive siviaggia.it

Velocissimo 2025. Il Futurismo in scena sul lago di Como a Fuoriconcorso. Tra auto d’epoca e hypercar da sogno - Nel nome della velocità, come musa moderna, e con il Futurismo come motore ideale di un’estetica che corre avanti, FuoriConcorso 2025 si appresta a conquistare ancora una volta il cuore del pubblico ... Scrive milanofinanza.it