Il nuovo Bagnaia ha più Sprint Pecco vince | Ora sono felice Team Gresini festa Aldeguer
E all’improvviso rispunta Bagnaia. Bella storia quella che racconta il sabato del Gp della Malesia. Bella e in qualche modo inquietante perché fa riemergere tutti i se e tutti i ma che hanno circondato la stagione incubo di Pecco. In sintesi: Bagnaia ha preso pole e Sprint. Proprio come ai vecchi tempi. Nei giorni migliori. E tutto questo grazie (parole sue dopo aver firmato il tempo pole) a una piccola modifica fatta alla sua Desmo. Pecco sorride, si gode il momento, incassa i complimenti del numero uno del team, Dall’Igna ("è stato bravo, molto bravo, fin dalle qualifiche") e si gode anche il ritorno nella terza posizione della classifica mondiale, con il micro vantaggio di un punto su Bezzecchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
$MotoGP | Bagnaia risorge di nuovo e domina la Sprint di Sepang nella tripletta Ducati - X Vai su X
La vittoria a Phillip Island permette alla Casa di Noale di festeggiare la vittoria n°300 nel motomondiale, Di Giannantonio salva la Ducati mentre Bezzecchi scalza Bagnaia dal podio iridato ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYa - facebook.com Vai su Facebook
Bagnaia: “Ducati mi ha ricostruito la GP25 da zero 4 o 5 volte, ma è andata sempre peggio” - Il pilota italiano della Ducati ha cercato di analizzare le difficoltà di quest'anno: al suo box le stanno tentando proprio tutte ... Da formulapassion.it