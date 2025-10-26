Il nuovo Bagnaia ha più Sprint Pecco vince | Ora sono felice Team Gresini festa Aldeguer

E all’improvviso rispunta Bagnaia. Bella storia quella che racconta il sabato del Gp della Malesia. Bella e in qualche modo inquietante perché fa riemergere tutti i se e tutti i ma che hanno circondato la stagione incubo di Pecco. In sintesi: Bagnaia ha preso pole e Sprint. Proprio come ai vecchi tempi. Nei giorni migliori. E tutto questo grazie (parole sue dopo aver firmato il tempo pole) a una piccola modifica fatta alla sua Desmo. Pecco sorride, si gode il momento, incassa i complimenti del numero uno del team, Dall’Igna ("è stato bravo, molto bravo, fin dalle qualifiche") e si gode anche il ritorno nella terza posizione della classifica mondiale, con il micro vantaggio di un punto su Bezzecchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

