Il nuovo assistente IA che decide cosa comprare su Amazon ci renderà ancora più stupidi
Amazon ha annunciato “Help Me Decide”, un’IA che decide cosa comprare al posto nostro. La promessa è di velocizzare e ottimizzare gli acquisti, ma in cambio, cosa stiamo perdendo? Forse la sensazione — già fragile — di esercitare un minimo controllo sulle nostre preferenze. Forse la capacità di distinguere tra desiderio autentico e impulso indotto. Il rischio è di smettere di decidere e imparare a desiderare ciò che l’algoritmo stabilisce. 🔗 Leggi su Fanpage.it
