Il nostro sondaggio | Sinner resta un simbolo ma sulla Coppa Davis ha sbagliato

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Swg, una delle più importanti società nel settore, ha effettuato per noi questa ricerca su 800 italiani maggiorenni: la scelta di Jannik di non disputare le finali a Bologna non piace, ma affetto e stima sono immutati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

