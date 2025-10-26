il napoli ha ripreso a sputare sangue come pretende conte corsport

Una vittoria, per giunta contro l’Inter non può che portare esaltazione. Ed è così che oggi i quotidiani sportivi dipingono Antonio Conte e la sua squadra, con l’entusiasmo del vincitore. Il Corriere dello Sport scrive “Conte ha ritrovato la sua creatura come spirito, assetto tattico e voglia di ringhiare su ogni pallone. Reazione forte dopo il ko di Torino e il crollo di Eindhoven. Sembrava la squadra dello scudetto. Antonio è saltato sulla preda e non l’ha mollata di un centimetro. Ha trasmesso rabbia e adrenalina, persino discutendo con Lautaro, carissimo nemico”. Grande esaltazione per il Napoli, ma soprattuto per il suo allenatore Antonio Conte che, dopo la sconfitta contro il psd era stato accusato di piangere troppo e lamentarsi si un mercato “troppo ingente” che lui aveva richiesto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

