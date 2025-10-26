Il Napoli fa gol e lui esulta mentre si sta sposando | le immagini sono virali - VIDEO

È il momento clou del matrimonio, con i novelli sposi felici impegnati nel taglio della torta. In sottofondo c'è musica a tema, ma si sente anche il brusio della telecronaca di Napoli - Inter, in corso al Maradona. A riprendere la scena il telecronista Carlo Alvino, amico degli sposi. Mentre la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

