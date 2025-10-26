Il Napoli è primo in Serie A PSG e Bayern vincono 3-0
2025-10-26 00:56:00 Giorni caldissimi in redazione! Napoli, PSG e Bayern hanno ottenuto grandi vittorie mentre il Villarreal ha rivendicato il diritto di vantarsi nella Liga. Il Napoli approfitta dell’errore del Milan per conquistare la vetta della Serie A vincendo 3-1 sull’Inter. Sabato il Milan è stato costretto al pareggio per 2-2 dal Pisa, e i campioni in carica non hanno commesso errori nel respingere la squadra che aveva vinto lo scudetto la scorsa stagione per portarsi in vetta. Martedì, battuto straordinariamente per 6-2 dal PSV Eindhoven in Champions League, il Napoli è passato in vantaggio grazie al rigore di Kevin De Bruyne al 33? dopo che Henrikh Mkhitaryan ha atterrato Giovanni Di Lorenzo, anche se De Bruyne si è infortunato al tendine del ginocchio nell’atto di sbloccare la situazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
