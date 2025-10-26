Antonio Corbo su Repubblica esalta il riscatto del Napoli che, in meno di una settimana, ha ritrovato la sua voglia di vincere e il suo carattere battendo l’Inter per 3-1 “Accade tutto nella notte dell’ira. Diabolico quel 6-2, schianta il Napoli contro le sue colpe, accende Antonio Conte in una enigmatica conferenza, ma riunisce la squadra in una identità di gruppo, si capisce tutto venerdì quando abolisce la conferenza, ogni parola può rompere l’armonia che nei giorni neri con la squadra sta ritrovando”. L’Inter non si aspettava di trovarsi di fronte questo Napoli “Ingannata forse l’ Inter da quel 6-2 si illude all’inizio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli è cambiato, sa vincere anche in contropiede, come la cinica Inter dello scudetto di Conte (Repubblica)