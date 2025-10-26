Il Napoli Basket vince la sua prima gara casalinga sconfitta Reggio Emilia 95-87

Splendida vittoria per il il Napoli Basket che supera Reggio Emilia 95-87 alla ALCOTT Arena. Top Scorer Mitrou-Long con 23 punti.. Il Napoli Basket vince alla quarta giornata la sua prima gara casalinga con una prestazione intensa e disciplinata quanto basta, necessaria contro una squadra dai buoni automatismi come Reggio Emilia. Alla distanza viene fuori la maggior voglia dei partenopei della vittoria. NAPOLI BASKET – UNA HOTELS REGGIO EMILIA: PRIMO QUARTO. Il proprietario del Napoli Basketball Matt Rizzetta è a bordo campo a vedere la sua squadra, presente il presidente di LBA Gherardini. Primi due punti opera di Guglielmo Caruso 2-0 1?. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Il Napoli Basket vince la sua prima gara casalinga, sconfitta Reggio Emilia 95-87

