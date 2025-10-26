Il Napoli Basket vince la sua prima gara casalinga sconfitta Reggio Emilia 95-87

Parlami.eu | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Splendida vittoria per il il Napoli Basket che supera Reggio Emilia 95-87 alla ALCOTT Arena. Top Scorer Mitrou-Long con 23 punti.. Il Napoli Basket vince alla quarta giornata la sua prima gara casalinga con una prestazione intensa e disciplinata quanto basta, necessaria contro una squadra dai buoni automatismi come Reggio Emilia. Alla distanza viene fuori la maggior voglia dei partenopei della vittoria. NAPOLI BASKET – UNA HOTELS REGGIO EMILIA: PRIMO QUARTO. Il proprietario del Napoli Basketball Matt Rizzetta è a bordo campo a vedere la sua squadra, presente il presidente di LBA Gherardini. Primi due punti opera di Guglielmo Caruso 2-0 1?. 🔗 Leggi su Parlami.eu

il napoli basket vince la sua prima gara casalinga sconfitta reggio emilia 95 87

© Parlami.eu - Il Napoli Basket vince la sua prima gara casalinga, sconfitta Reggio Emilia 95-87

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A Treviso arriva la prima vittoria azzurra. Bolton e Flagg trascinano la squadra - 79 con tutti gli stranieri in doppia cifra. Riporta napoli.repubblica.it

napoli basket vince suaIL PENSIERO - Uccella: "Napoli Basket vince grazie a una grande difesa, il vero test la partita con Reggio Emilia" - A Radio Napoli Centrale, nel corso di "Un calcio alla radio", è intervenuto Davide Uccella, giornalista, con il consueto punto basket: "Il Napoli ha fatto vedere ottime cose: nei quarti centrali ha mo ... napolimagazine.com scrive

napoli basket vince suaDIRETTA/ Treviso Napoli (risultato finale 79-86): Flaggs da 18 punti! (oggi 19 ottobre 2025) - Diretta Treviso Napoli streaming video tv: imperativo vincere per due squadre che hanno iniziato la nuova Serie A1 con due sconfitte. Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Napoli Basket Vince Sua