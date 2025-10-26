Il napoletano Sandro Cuomo designato teoforo della Fiamma olimpica di Milano Cortina 

Sandro Cuomo continua a dare lustro allo sport campano e napoletano. L’olimpionico, classe 1962, è stato designato tedoforo del viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. La medaglia d’oro di Atlanta 1996 è tra i 10.001 ambasciatori di passione, talento e rispett o che illumineranno il cammino verso la Cerimonia di Apertura dei prossimi giochi olimpici invernali, in programma il prossimo 6 febbraio. Il 23 dicembre la Fiamma Olimpica transiterà per la città di Napoli e passerà dalle mani di Sandro Cuomo, anche medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 e insignito della Hall of Fame della scherma internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it