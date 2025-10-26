Il Movimento 5 Stelle chiama il Pd | Mandiamo a casa Schifani e il governo peggiore della storia

26 ott 2025

"L'imperativo è uno solo, mandare a casa il governo peggiore della storia: la Sicilia è in agonia, il tempo stringe, se vogliamo salvarla dobbiamo fare rete al più presto con tutte le forze progressiste che ne hanno veramente a cuore le sorti, non solo a parole. Parleremo con tutte le forze. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

