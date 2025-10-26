Il Movimento 5 Stelle chiama il Pd | Mandiamo a casa Schifani e il governo peggiore della storia

"L'imperativo è uno solo, mandare a casa il governo peggiore della storia: la Sicilia è in agonia, il tempo stringe, se vogliamo salvarla dobbiamo fare rete al più presto con tutte le forze progressiste che ne hanno veramente a cuore le sorti, non solo a parole. Parleremo con tutte le forze. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?ULTIME ORE PER VOTARE! Sta per concludersi la votazione per l’elezione del Presidente del Movimento 5 Stelle. ? Hai tempo fino alle 18:00 di oggi per partecipare ed esprimere la tua scelta. Per maggiori info clicca qui - X Vai su X

La comunità del Movimento 5 Stelle è chiamata al rinnovo della carica di Presidente. C’è tempo fino alle 18 di domani 26 ottobre per votare. Per qualcuno è un’incombenza superflua visto che il Presidente Conte è il solo candidato, ma il voto non lo è mai. Chi - facebook.com Vai su Facebook

Il Movimento 5 Stelle vota il suo nuovo leader, ma si può scegliere solo Giuseppe Conte - È in corso da giovedì la votazione degli iscritti al Movimento 5 Stelle per eleggere il nuovo presidente del partito, cioè di fatto il leader. Riporta ilpost.it

Grillo riaccende il sito del Movimento 5 Stelle e manda un messaggio a Conte: il simbolo è ancora mio - Nel pieno delle tensioni tra Giuseppe Conte e Chiara Appendino, Beppe Grillo riporta online “movimento5stelle. Scrive giornalelavoce.it

Flotilla, Conte al governo: “Politica estera sconcia, la storia vi condannerà”. Il M5s chiama a raccolta i suoi: “Tutti in piazza” - “Il mio voto è in dissenso, verso il piano Trump, definito piano Blair nel testo presentato, uno smaccato progetto di neocolonialismo”. Secondo ilfattoquotidiano.it