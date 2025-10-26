Il Mostro su Netflix | Stefano Sollima tra fedeltà e rispetto per le vittime
La nostra intervista al regista, nel quale racconta le scelte fatte per la serie sul killer di Firenze. Finalmente disponibile in streaming su Netflix. Abbiamo aspettato a lungo questo momento, ovvero l'arrivo su Netflix della serie Il Mostro, in cui si affronta il caso dell'assassino che ha terrorizzato Firenze per molti anni e che ha catalizzato l'attenzione mediatica in particolare negli anni '80. Un'attesa che per noi è iniziata già a inizio 2024, quando eravamo stati sul set della serie ed eravamo rimasti colpiti dalla ricostruzione storica e dall'approccio che ci era stato raccontato, ma che era montata inevitabilmente dopo aver potuto guardare la serie alla Mostra del Cinema di Venezia: lì abbiamo avuto la conferma delle nostre sensazioni iniziali, ma siamo rimasti insieme . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche questi approfondimenti
“Il Mostro” su Netflix: Bassano Romano protagonista della nuova serie di Stefano Sollima Il borgo medievale della Tuscia diventa scenario degli omicidi del “mostro di Firenze”, visibile in tutto il mondo https://www.viterbonews24.it/news/il-mostro-su-netflix:- Vai su Facebook
Il Mostro, su Netflix la nuova serie di Stefano Sollima: la trama, il cast, gli episodi... - X Vai su X
Il Mostro su Netflix: Stefano Sollima, tra fedeltà e rispetto per le vittime - La nostra intervista al regista Stefano Sollima, per farci raccontare le scelte fatte per Il Mostro, la serie sul killer di Firenze finalmente disponibile in streaming su Netflix. Lo riporta movieplayer.it
Il Mostro: la miniserie Netflix di Sollima scava nell’orrore delle piste dimenticate - Stefano Sollima racconta con “Il Mostro” l’orrore dei delitti di Firenze e le piste alternative. Come scrive panorama.it
Il Mostro : su Netflix la serie sul mostro di Firenze raccontata senza rockstar del crimine - Dopo il successo internazionale di Suburra e Senza rimorso, Stefano Sollima affronta il caso più oscuro d’Italia. vanityfair.it scrive