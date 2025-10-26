Il Montespertoli pronto a difendere il suo ’primato’

L’entrata in vigore dell’ ora solare di ieri notte anticipa di un ora il fischio d’inizio delle gare di calcio dilettanti, che da oggi cominceranno quindi alle 14.30. E per quanto riguarda l’ottava giornata del girone A di Eccellenza, classifica alla mano, gli incontri sulla carta più avvincenti si prospettano quello di Roselle (Gr), dove il Montespertoli se la vedrà con la ‘matricola’ Belvedere e quello di Cerreto Guidi dove la Real Cerretese ospiterà il Fratres Perignano. Partiamo dal match in programma in Maremma, dove la squadra di mister Sarti si presenta da imbattuta in campionato, ma con solo 3 punti di vantaggio sui padroni di casa, che hanno quindi nel mirino il possibile aggancio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

