il montelupo incontra il settimello castelfiorentino a montescudaio

Dare continuità agli ultimi quattro risultati utili consecutivi, tre vittorie e un pari, è l’obiettivo odierno del Montelupo, che alle 14.30 al Castellani ospita il Settimello. Una gara sulla carta insidiosa visto che i fiorentini hanno appena due punti in meno. Tuttavia in trasferta il Settimello finora ha raccolto un solo punto in tre gare realizzando due reti e soprattutto subendone sette, oltre due di media a partita. Dal canto loro, gli amaranto sono ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga, dove finora hanno perso 1-0 col Ponte Buggianese e pareggiato 1-1 con l’ex capolista Cubino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

