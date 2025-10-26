Il monito di Mattarella | Il nazionalismo è violenza
AGI - "Il nazionalismo nasce dal considerare altri popoli come nemici, per affermare pretese dominio con prepotenza e spesso violenza ". Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al summit internazionale per la pace organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio. "La violenza anche verbale che caratterizzano la nostra contemporaneità - ha aggiunto il capo dello Stato - si verificano comportamenti che meriterebbero l'appellativo di teppistici. Risulta oscura come comportamenti ritenuti deplorevoli" nella vita quotidiana, "abbiano la pretesa di essere considerati fatti politici" nei consessi internazionali, "mentre alla parola dialogo viene attribuito il significato di debolezza, di remissività". 🔗 Leggi su Agi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Vassalli o protagonisti? Il monito di Mattarella all’Europa: Nel suo discorso all’Università di Aix-Marseille, dove ha ricevuto il titolo di Dottore honoris causa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un appello all’Europa: scegliere se essere - facebook.com Vai su Facebook
Marcinelle, il Presidente #Mattarella ricorda i 262 lavoratori morti in miniera: «Un lavoro non è vero se non è anche sicuro». Un monito e un impegno per tutti: sicurezza e dignità devono essere al centro del lavoro @Quirinale - X Vai su X