Gli abbracci dei giocatori a mister Luca D’Angelo, ad attestare un’unità fortissima squadra-mister e a rispedire al mittente le intenzioni dirigenziali di cambiare guida tecnica, sono state commentate con sobrietà dall’Omone. "Il grande affetto si è trasformato in una buona partita da parte nostra e in una bella vittoria, la cosa importante era quella. Il successo è pesante, i risultati che abbiamo ottenuto fino ad ora non sono stati buoni, per cui i tre punti odierni sono molto importanti". Una squadra che, in termini di prestazione, gioca meglio in trasferta che in casa, quasi afflitta da una sindrome da ‘Picco? "La valutazione è giusta, dobbiamo invertire questo trend, forse le sconfitte pesano a livello mentale, però ce le dobbiamo scrollare di dosso e cercare di essere la stessa squadra che siamo spesso lontano da casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il mister respira fiducia: "Era importante reagire"

