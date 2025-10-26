Il Ministero lo richiama dal mercato | questo formaggio non va consumato

Se siete in possesso di un particolare tipo di formaggio, fate attenzione alla vostra salute e non mangiatelo: l’avvertimento da parte degli organi sanitari nazionali Uno degli alimenti più diffusi sulle tavole di milioni di italiani è il formaggio. La cosa non deve stupire, dato che le tradizioni locali, da questo punto di vista, offrono. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Il Ministero lo richiama dal mercato: questo formaggio non va consumato

